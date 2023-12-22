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Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой

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Фото: Соцсети
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В Москве «Почти голую вечеринку» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой посетили правоохранительные органы. О каких-либо задержаниях сообщений не было.

Поначалу вход для посетителей был закрыт, однако вскоре участников вечеринки стали пропускать в заведение, поскольку силовики собрали нужные материалы и уехали. Между тем в Сети появились сообщения, что полиции в клубе не было, а начало мероприятия перенесли на час «по техническим причинам».

В ночь с 21 декабря по 22 декабря проходит второй день вечеринки в клубе Mutabor.

Этот день мероприятия Ивлеевой посвящен «простым смертным», к примеру, один билет в клуб можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена за вип-зону для компании из 10 человек повышалась уже до миллиона рублей.

Несмотря на такие цены, перед входом в клуб образовалась огромная толпа. Отмечается, что посетители вип-зоны могли даже полежать в одной кровати с Ивлеевой.

Накануне, 21 декабря, общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ).

Скандальная вечеринка началась в московском клубе «Мутабор» в среду, 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

Активисты были поражены откровенными нарядами и поведением медийных лиц. Особенно их возмутил наряд хозяйки вечера — полупрозрачное платье, а на талии телеведущей красовалось колье за 23 млн рублей.

Сама Ивлеева в своем Telegram-канале призналась, что ожидала подобной реакции общественности, и заявила, что без негатива жить «станет так скучно». Она отметила, что подобные мероприятия на Западе российская публика принимает с интересом, однако критикует звезд отечественной эстрады.

Также о вечеринке «Известиям» рассказала российская певица Лолита Милявская, которая также была на нее приглашена. Она пояснила, что тематическая вечеринка была посвящена разным арт-объектам. Также певица отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.

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