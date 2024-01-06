Участника вечеринки Ивлеевой VACIO повторно задержали за мелкое хулиганство

Участника «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом VACIO, задержали за мелкое хулиганство. Это следует 6 января из данных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Административное дело в отношении Васильева было зарегистрировано в субботу, 6 января. Согласно ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»), ему грозит штраф в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее, 22 декабря, Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток до 5 января и назначил штраф в 200 тыс. рублей. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке. Он заявил, что не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения. 25 декабря музыкант обжаловал административный штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. По данным источника «Известий», стоимость услуг по договору составила 2,6 млн рублей в качестве аренды помещения в клубе Mutabor и 1,06 млн рублей в качестве услуг по режиссуре программы мероприятия. Выступления артистов в эту сумму не входят.