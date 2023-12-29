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Рэпер VACÍO обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ на вечеринке Ивлеевой

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Фото: Лефортовский районный суд
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Участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor рэпер VACÍO (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Это следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена», — сказано в заявлении.

Штраф был обжалован 25 декабря.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
Вслед за рэпером Vacio проблемы начались и у других участников скандала в клубе «Мутабор»

Ранее, 22 декабря, Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток и назначил штраф в 200 тыс. рублей. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке. Он заявил, что не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того, как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

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