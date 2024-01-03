Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 3 ноября жестко высказался о признании французской стороной украинских ракетных ударов по Белгороду законной обороной.

«Мы никогда не любили французов. <…> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это «право на самооборону». <…> Уроды», — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала позицию Франции по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду проявлением «узаконенного беззкония».

МИД Франции 3 ноября отказался осуждать удары ВСУ по Белгороду, заявив о легитимной обороне страны. При этом вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов во Франции оставили без ответа.

Во вторник, 2 января, украинская армия трижды за день обстреляла Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.

Позднее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек. В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.