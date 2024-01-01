Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек

Число погибших жителей при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря достигло 25 человек, сообщил вечером 1 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что эвакуировать ребенка было невозможно из-за ДВС-синдрома (патология, связанная с образованием тромбов в сосудах) и обильного кровотечения. За жизнь девочки до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков.

«Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он.

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Губернатор Белгородской области сообщил также о состоянии пострадавших: еще два человека 31 декабря обратились за помощью — у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Мужчине уже провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину готовят к операции.

«Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального», — подытожил Гладков.

1 января президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он добавил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.