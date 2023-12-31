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На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского удара

Российские силы в ответ на теракт разбомбили военные объекты в Харькове
Фото: REUTERS/Stringer
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В Белгороде продолжают разбирать завалы после вчерашнего ракетного удара ВСУ по центру города. Известно, что жертвами атаки стали 24 человека, 108 получили ранения. В Минобороны РФ сообщили, что в ответ на теракт разбомбили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, Хмельницкой области и других украинских регионах. Подробности — в материале «Известий».

Что произошло

Украинские силы ударили по Белгороду днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением и снаряды чешской РСЗО Vampire. Известно, что силы ПВО смогли перехватить большинство снарядов, но некоторые упали в центре города. Поврежденными оказались здания на Соборной площади, Гражданском проспекте и проспекте Богдана Хмельницкого.

Жертвами атаки стали 24 человека, среди них четверо детей. Ранения получили 131 человек, из них 109 остаются в больницах Белгорода, днем 31 декабря спецборт МЧС доставил на лечение в Москву 25 тяжелораненых. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что повреждены оказались более 400 квартир и десятки автомобилей. Известно также, что пострадали дом правительства области и несколько корпусов Белгородского государственного университета (БелГУ).

Утром 31 декабря в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, местных жителей призвали спуститься в укрытие. Днем продолжалась ликвидация последствий удара. Коммунальщики, строители и волонтеры убирали территорию, специалисты оценивали ущерб. Власти развернули в городе пункты временного размещения (ПВР) и открыли информационные центры, где сообщают и принимают данные о пострадавших и повреждениях.

В ряде других российских регионов отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки. В соседней Курской области власти призвали жителей оставаться дома. «Призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе, это и наше горе», — написал губернатор Роман Старовойт.

На сайте Кремля также сообщили, что о произошедшем доложили Владимиру Путину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК РФ.

Какая была реакция

Днем 31 декабря Минобороны РФ сообщило, что в ответ на обстрел Белгорода российские силы разбомбили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. «Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу „Харьков Палас“ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в селе Залесцы Хмельницкой области был поражен филиал украинского центра управления космическими средствами, с помощью которого ВСУ вели разведку. В Харькове и Запорожье уничтожены базы горючего, которые использовались украинскими силами на харьковском и ореховском направлениях. Министерство добавило также, что уничтожены две установки HIMARS, с помощью которых ВСУ «планировали в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку».

Россия также запросила заседание Совбеза ООН, оно состоялось в ночь на 31 декабря. Москва настаивала на участии представителя Чехии, чтобы тот объяснился по вопросу поставок Киеву оружия, но Прага отказалась. В ходе заседания постпред России Василий Небензя заявил, что удар по Белгороду был спланированным террористическим актом, а соучастниками преступления «киевской шайки» стали Брюссель, Вашингтон и Лондон.

Небензя также подчеркнул, что Россия наносит удары исключительно по военным объектам, а вот Украина занимается терроризмом. «Безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — сказал он, пообещав, что все виновные понесут наказание.

Что говорят о произошедшем

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал произошедшее кровавым преступлением. По его словам, ВСУ не могут изменить ситуацию на фронте, поэтому переходят к терроризму. При этом он пообещал, что Россия не будет отвечать теми же методами. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить «беспрецедентный акт нарушения международного гуманитарного права».

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России Георгий Шпак в беседе с «Известиями» отметил, что действия украинской стороны напоминают действия нацистов.

Мы видим зверства над пленными, издевательства над гражданским населением, отправку гражданских людей по минным полям для разминирований, удары по Донецку и его пригородам, по Белгороду. Всё это мы уже проходили в 1941-1945 годах, ничего нового для нас тут нет, — говорит он.

По его словам, российской власти и обществу надо поскорее завершить спецоперацию, а потом устроить судебный процесс, «подобный Нюрнбергскому».

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Максим Братерский считает, что украинские войска действуют от злобы и безысходности, в дальнейшем могут попытаться повторить нечто подобное.

Российской армии необходимо отодвинуть украинские войска и артиллерию от границы, чтобы они не могли достреливать до Белгорода и других городов. Уверен, теперь российские военные будут над этим активно работать, — подчеркнул он.

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