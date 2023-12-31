В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
В Белгороде в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили сирену ракетной опасности, местных жителей призывают спуститься в укрытие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 31 декабря.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков.
В этот же день стало известно, что число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Гладков. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
30 декабря волонтеры регионального штаба «МЫВМЕСТЕ» начали оперативно убирать стекло с улиц после обстрела города. Как рассказала волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ БелГУ Анастасия Старченко, пришли ребята из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов, есть много пенсионеров. Каждый хочет помочь городу и сделать то, что в его силах.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.