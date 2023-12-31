Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек

Число погибших в Белгороде в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом утром 31 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», — написал он в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела пострадали 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов, добавил Гладков. Он указал, что в данный момент продолжаются работы по оценке ущерба.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Волонтеры регионального штаба «МЫВМЕСТЕ» начали оперативно убирать стекло с улиц после обстрела города. Как рассказала волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ БелГУ Анастасия Старченко, пришли ребята из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов, есть много пенсионеров. Каждый хочет помочь городу и сделать то, что в его силах.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов тогда же назвал атаку на Белгород «абсолютным зверством» и «новой формой проявления фашизма». Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон.