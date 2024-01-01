Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом

Президент России Владимир Путин 1 января назвал удары по Белгороду террористическим актом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из реактивной системы залпового огня», — сказал он на встрече с военными в госпитале Вишневского.

Президент отметил, что это оружие является неизбирательным и бьет по площадям и оно было использовано для удара по центру города.

«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому не назвать», — сказал он.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадало свыше 100 жителей. Среди жертв есть дети.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители главного управления разведки и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.