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ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
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ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

МО: ударом по бывшему комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом сообщили 31 декабря в Минобороны РФ.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, в бывшей гостинице также находилось до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Кроме того, высокоточные ракеты также нанесли по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации членов националистической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ), непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории», — добавили в Минобороны.

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ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В тот же день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города.

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода ВСУ 30 декабря — это террористическая атака и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

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