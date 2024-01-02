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В Белгороде сработала сирена ракетной опасности

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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В Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 2 января.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности», — говорится в его Telegram-канале.

Кроме того, Гладков призвал горожан спуститься в укрытие.

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30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского в первый день года назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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