Человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, пострадали пятеро человек, предварительно, погиб мужчина. Об этом 2 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он указал, что над городом были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) восемь воздушных целей.

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в Telegram-канале Гладкова.

Губернатор региона также заявил, что еще пять человек ранены. Четверо из них пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями. Еще двое человек отказались от помощи в медучреждении. Также одну женщину доставили в травмпункт. Она пострадала, когда ехала в автобусе. На крышу транспорта упал осколок и задел ее руку по касательной.

Гладков добавил, что зафиксированы повреждения в частном секторе, были задеты четыре автомобиля и автобус. Подробная информация уточняется.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью были сбиты восемь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Средства ПВО уничтожили их около 14:30.

До этого 2 декабря также были сбиты девять ракет «Ольха» над регионом. Около 12:00 средства ПВО уничтожили четыре снаряда, еще пять — примерно в 13:00.

Гладков заявлял, что при ударе пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, его госпитализировали.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.