В МО сообщили о пяти уничтоженных ракетах «Ольха» над Белгородской областью

Над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом 2 января сообщили в Минобороны России.

«Около 13:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в этот день в МО РФ сообщили о четырех сбитых украинских ракетах «Ольха» над Белгородской областью. Отмечалось, что они были уничтожены около 12:00. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, его госпитализировали.

Также 2 января в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Гладков призывал горожан спуститься в укрытия. Позже сигнал был отменен.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.