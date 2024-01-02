Над Белгородом система ПВО сбила четыре воздушные цели

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты четыре воздушные цели на подлете к городу, предварительно, пострадал один человек. Об этом 2 января сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший», — сказано в его Telegram-канале.

По словам губернатора региона, мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавшего доставляют в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее в этот день в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Гладков призывал горожан спуститься в укрытия. Позже сигнал был отменен.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского в первый день года назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.