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Гладков сообщил об 11 пострадавших в результате обстрелов Белгорода

Гладков: 11 человек пострадали в результате трех обстрелов Белгорода
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Фото: t.me/vvgladkov
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В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек, сообщил 2 января в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один снаряд прилетел в частный жилой дом — у мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей. Чуть позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына», — написал он.

Гладков отметил, что в районе авторынка были ранены шесть человек. У них осколочные ранения и контузии.

После прилета в районе автосалона пострадала женщина. Еще один осколок травмировал руку пассажирки автобуса.

Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.

К местам падения снарядов прибыли экстренные службы.

Из-за обстрела в Белгороде погиб один человек. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

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Вооруженные силы Украины не раз обстреливали приграничные регионы России. Так, 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

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