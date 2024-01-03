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МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду, заявил о законной обороне
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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МИД Франции отказался осуждать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, заявив о легитимной обороне страны. Об этом представитель внешнеполитического ведомства сказал журналистам 3 января в ходе брифинга.

«Есть <...> атакуемое государство — Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении Парижа к действиям ВСУ, нанесших удар запрещенными кассетными боеприпасами по мирным жителям Белгорода.

Вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов во Франции оставили без ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признание французской стороной украинских ракетных ударов по Белгороду законной обороной проявлением «узаконенного беззкония».

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич также заявил, что отказ генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от осуждения террористической атаки киевского режима на Белгород вынуждает Россию потребовать скорейшей замены руководства организации. При этом Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что генсек не выражает мнение всей организации.

Во вторник, 2 января, ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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