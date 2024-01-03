Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ

Отказ генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить теракт Украины в Белгороде вынуждает Россию потребовать скорейшей замены руководства организации. Об этом 3 января заявил ТАСС заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич.

«Подобное поведение (отказ осуждать, — Ред.) генерального секретаря убеждает нас в необходимости потребовать от председательства Мальты скорейшего выпуска уведомлений так называемых об открывающихся вакансиях руководства ОБСЕ с тем, чтобы к сентябрю организация могла утвердить новых людей, в том числе и на посту генерального секретаря», — отметил он.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.