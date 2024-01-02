ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. Главное

Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. «Известия» рассказывают подробности произошедшего.

Ракетные удары по Белгороду 2 января

Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. К местам падения снарядов прибыли экстренные службы.

В Минобороны РФ уточнили, что около 12:00 над Белгородской областью удалось сбить четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Впоследствии системы ПВО уничтожили над регионом еще 13 ракет этого типа: пять около 13:00 и восемь примерно в 14:30.

Ракетные удары по Белгороду 2 января — пострадавшие и разрушения

Как написал в Telegram-канале Гладков, в Белгороде погиб один человек. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. От полученных травм он скончался на месте.

Еще четыре жителя города пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину с осколочными ранениями забрала скорая, им оказывают помощь. Еще двое раненых от госпитализации отказались. В травмпункт также доставили женщину с осколочным ранением руки. Она находилась в автобусе, на крышу которого упал снаряд, ее задело осколком.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал в Telegram-канале, что один из снарядов, упавших в городе, не разорвался. На место падения оперативно прибыли взрывотехники, всех людей из зоны поражения эвакуировали. Вскоре боеприпас удалось обезвредить.

Градоначальник также отметил, что после обстрелов в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Белгорода поступило 58 сообщений о причинении ущерба жилью и 22 — автотранспорту. Всем пострадавшим предложили временное размещение в гостиницах города, но люди предпочли остаться у соседей и родственников. Аварийные службы проводят необходимые проверки и готовятся к проведению ремонтных работ.

Обстрелы Белгорода

Вооруженные силы Украины не раз обстреливали приграничные регионы России. Так, 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек. Из них 45 находятся в белгородских больницах, еще 25 проходят лечение в Москве.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.