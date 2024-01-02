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МО сообщило еще о восьми сбитых ракетах «Ольха» над Белгородской областью

Минобороны: восемь ракет ВСУ «Ольха» сбиты над Белгородской областью
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Еще восемь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» уничтожены над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 января.

Украинские ракеты были сбиты над регионом около 14:30.

«Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ также сообщали о девяти сбитых ракетах «Ольха» над регионом. Около 12:00 были уничтожены четыре снаряда, еще пять — примерно в 13:00.

До этого 2 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, его госпитализировали.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. В результате ударов погибли 25 человек, пять из которых дети. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек. 45 из них остаются в больницах Белгорода, 25 — в Москве.

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом. Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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