Евродепутат назвал правительство Шольца катастрофой

Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» 3 января заявил, что канцлеру ФРГ Олаф Шольц стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

«Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы он (Шольц. — Ред.) ушел в отставку, потому что его правительство — это катастрофа, дипломатическая, экономическая и во всех других отношениях. Но я не думаю, что он уйдет в отставку по этой причине. Если он уйдет в отставку сейчас, это не приведет ни к восстановлению его собственной политической карьеры, ни к улучшению электорального успеха его собственной партии на следующих выборах. Для страны было бы хорошо, если бы он ушел в отставку, но я не думаю, что он так поступит», — сказал он.

Как отметил депутат, в настоящий момент он не видит способа, как заставить Шольца уйти с поста. Так как это не в интересах его партнеров по коалиции, поскольку они еще более непопулярны. Также его не заставит уйти и оппозиционная партия, потому что в интересах лидера немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридриха Мерца, чтобы Шольц устроил настоящую катастрофу в оставшиеся 18 месяцев.

Ранее, 26 декабря, итальянская газета La Repubblica написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году Шольц будет вынужден покинуть пост.

23 декабря стало известно, что дневник экс-главы гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность к коррупции канцлера Германии Олафа Шольца. Отмечается, что в 2016 году Олеария обратился к Шольцу, который тогда занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн.

До этого, 22 декабря, сообщалось, что Шольц больше остальных просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. Немецкий лидер лишился 14% пунктов и занял 14-е место из 20 возможных, тем самым попав во вторую половину списка.

7 декабря данные опроса института Infratest dimap показали, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер 28 ноября сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

25 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.