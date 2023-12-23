Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Дневник экс-главы гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность к коррупции канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом написала газета The Financial Times.
Отмечается, что в 2016 году Олеария обратился к Шольцу, который тогда занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн. Согласно записям банкира, Шольц сказал ему отправить документ, излагающий аргументы банка в суде, члену комиссии сената Гамбурга по финансам.
При этом Олеарий, решая этот вопрос, «остро осознавал риски для немецкого политика» и писал в своем дневнике, что «ни в коем случае не хочет его позорить». В свою очередь, Шольц утверждает, что не может припомнить подобной встречи, однако через несколько недель после встречи иск против банка был отклонен.
Ранее, 28 ноября, премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.
25 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.