Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа возросло почти до 15 тыс. человек
Общество
Источник сообщил о задержании замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Авто
На российском рынке появится новый внедорожник Paladin
Общество
МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
Мир
Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку
Общество
Минюст РФ заявил о планах штрафовать за распространение материалов иноагентов
Мир
Генсек ОДКБ назвал создание объединенного штаба ВС важнейшим вопросом
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала послом образования и науки РФ
Политика
Лукашенко и Путин пообщались «с глазу на глаз» в Минске
Мир
Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС ради сохранения независимости
Мир
В Польше ни один приглашенный Моравецким политик не явился на встречу с ним
Экономика
Мишустин назвал приоритетной задачей укрепление финансовой устойчивости РФ
Мир
Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО

Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку

Партия АдГ призвала к отставке немецкого правительства и досрочным выборам
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jacob Schršter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить досрочные выборы. Ее заявление опубликовано 23 ноября в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Две трети немцев считают, что федеральный канцлер [Олаф] Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора (разговорное название коалиции трех партий. — Ред.). У этого может быть только одно последствие — отставка и новые выборы сейчас!» — говорится в тексте.

Никакой «Альтернативы»: Германия рискует остаться без крайне правых
На фоне популярности АдГ партию решили запретить

Накануне немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Днем ранее The Wall Street Journal написала о необходимости выбора Германии между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года.

Предыдущий соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023