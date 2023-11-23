Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить досрочные выборы. Ее заявление опубликовано 23 ноября в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Две трети немцев считают, что федеральный канцлер [Олаф] Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора (разговорное название коалиции трех партий. — Ред.). У этого может быть только одно последствие — отставка и новые выборы сейчас!» — говорится в тексте.

Накануне немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Днем ранее The Wall Street Journal написала о необходимости выбора Германии между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года.

Предыдущий соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.