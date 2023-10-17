Рейтинг партии канцлера ФРГ Шольца побил антирекорд 2021 года

Рейтинг правящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца в очередной раз побил антирекорд. Это следует из данных соцопроса, опубликованных немецким телеканалом NTV во вторник, 17 октября.

Так, за неделю социал-демократы потеряли четыре процентных пункта поддержки.

«Резко упала поддержка партии СДПГ, которая теперь находится <…> на уровне 14%. Для социал-демократов это худшее значение с июля 2021 года», — отметил телеканал.

Партнеры социал-демократов по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП), также потеряла 2%, и к настоящему времени ее рейтинг составляет всего 4%. Это ниже необходимого для прохода в парламент ФРГ уровня в 5%.

«СвДП потеряла два пункта, <...> находится ниже отметки в пять процентов и, следовательно, больше не будет представлена ​​в немецком бундестаге», — отмечается в материале.

Опрос проводился Институтом исследования общественного мнения Forsa с 10 по 16 октября среди 2501 респондента.

9 октября СДПГ Шольца провалилась на выборах в Гессене, заняв третье место после лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и получившей второе место по числу голосов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До этого, в конце сентября, газета Bild сообщила, что число жителей ФРГ, поддерживающих правящую коалицию достигло рекордного минимума. Тогда уровень ее поддержки составлял 37%. При этом непосредственно за партию социал-демократов отдали голос 17% респондентов.

Месяцем ранее сопредседатель оппозиционной партии «АдГ» Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.