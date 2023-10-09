Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца провалилась на выборах в Гессене, заняв третье место после лидера, Христианско-демократического союза Германии (ХДС), и получившей второе место по числу голосов «Альтернативы для Германии» (АдГ), пишет Spiegel 9 октября.
«СДПГ потерпела поражение на государственных выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным результатам, социал-демократы получили 15,1%. Никогда еще партия не получала такой низкой доли голосов в Гессене — даже плохой результат 2018 года значительно обновил минимум (–4,7 п.п.)», — сообщает издание.
Еще одним крупным победителем выборов наряду с ХДС стала партия «АдГ»: она увеличила свою долю на 5,3 пункта, до 18,4%.
Ранее, 3 октября, журналист Вольфрам Ваймер в статье для ресурса N-TV выразил мнение, что Шольца и СДПГ ожидает «историческое фиаско» на выборах в ландтаги (земельные парламенты) в Баварии и Гессене, которые пройдут 8 октября. Он утверждал, что для Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве.
23 сентября газета Bild сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это, как уточнила газета, на 15% меньше, чем на выборах в 2021 году.
Между тем в конце августа сопредседатель оппозиционной партии «АдГ» Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.