В ФРГ предрекли историческое фиаско Шольцу и СДПГ на выборах в Баварии

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) ожидает «историческое фиаско» на местных выборах в Баварии и Гессене. Об этом 3 октября заявил журналист Вольфрам Ваймер в своей статье для N-TV.

Он напомнил, что в воскресенье, 8 октября, пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) Баварии и Гессена. Эти федеральные земли являются «тяжеловесами» с хорошо развитой экономикой, а их суммарное население составляет почти 19 млн человек, пояснил Ваймер.

Согласно опросам, результат СДПГ в Баварии будет выражаться однозначным числом — примерно 9%. При этом социал-демократы уже второй раз рискуют оказаться на пятом месте в партийном рейтинге Баварии.

В Гессене же социал-демократы наберут лишь 16–17%, однако их всё равно может обойти не только «Христианско-демократический союз» (ХДС), но и «Зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АДГ).

«Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его светофорном правительстве», — считает Ваймер.

23 сентября газета Bild am Sonntag сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это на 15% меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году, уточнила газета.

Ранее, 26 августа, Шольц указал на неудовлетворительный рост экономики Германии. Он пожаловался, что страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики, в том числе из-за своей зависимости от экспорта. Вместе с тем сопредседатель оппозиционной партии АДГ Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.