Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ
Спорт
УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября
Стиль
Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Мир
В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

В ФРГ предрекли историческое фиаско Шольцу и СДПГ на выборах в Баварии

0
Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) ожидает «историческое фиаско» на местных выборах в Баварии и Гессене. Об этом 3 октября заявил журналист Вольфрам Ваймер в своей статье для N-TV.

Он напомнил, что в воскресенье, 8 октября, пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) Баварии и Гессена. Эти федеральные земли являются «тяжеловесами» с хорошо развитой экономикой, а их суммарное население составляет почти 19 млн человек, пояснил Ваймер.

Согласно опросам, результат СДПГ в Баварии будет выражаться однозначным числом — примерно 9%. При этом социал-демократы уже второй раз рискуют оказаться на пятом месте в партийном рейтинге Баварии.

В Гессене же социал-демократы наберут лишь 16–17%, однако их всё равно может обойти не только «Христианско-демократический союз» (ХДС), но и «Зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АДГ).

«Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его светофорном правительстве», — считает Ваймер.

Откат глобализации: почему Германия стала «больным человеком Европы»
ФРГ отстала в ряде важнейших отраслей и почти потеряла шансы догнать конкурентов

23 сентября газета Bild am Sonntag сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это на 15% меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году, уточнила газета.

Ранее, 26 августа, Шольц указал на неудовлетворительный рост экономики Германии. Он пожаловался, что страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики, в том числе из-за своей зависимости от экспорта. Вместе с тем сопредседатель оппозиционной партии АДГ Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023