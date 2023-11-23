В США рассказали о трудном для Германии выборе из-за Украины

Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Скоро правительство [Германии] должно принять решение, каким сферам ему следует уделять приоритетное внимание: усилению коллективной обороны Европы и поддержке Украины или же сглаживанию влияния растущих цен на энергетику и инфляции на бизнес», — говорится в статье.

Как отмечает издание, ссылаясь на анонимные источники, правительство канцлера Германии Олафа Шольца предоставило гарантии Европейскому союзу (ЕС) по поддержке четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

Ранее, 21 ноября, телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сделанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 ноября сказала, что в ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. По ее словам, помощь продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом. Тогда же стало известно, что Германия направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.