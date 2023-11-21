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Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд

Писториус: Германия предоставит Украине пакет помощи в размере €1,3 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Германия предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включащий различные вооружения. Об этом 21 ноября сообщил телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сделанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Так, в пакет помощи войдут четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Iris T-SLM и артиллерийские боеприпасы. Как уточняется в публикации, это уже третья партия систем ЗРК, которую Германия планирует поставить Украине с начала конфликта.

Первые три системы уже были поставлены, четвертая должна быть передана Киеву уже этой зимой. Второй транш, состоящий из четырех ЗРК, должен быть передан в 2024 году, а обещанный третий — в 2025 году, добавляется в сообщении.

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Ранее в этот день политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова прокомментировала «Известиям» визит Писториуса в Киев. По ее словам, в условиях сокращения финансовой помощи из США основную нагрузку по поддержке Украины придется взять на себя именно Германии.

За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В пакет включены боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковое вооружение.

До этого, 13 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предоставлять ту помощь Киеву того, которую Вашингтон считает необходимой, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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