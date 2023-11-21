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Германист объяснила цель визита министра обороны ФРГ в Киев

Пименова: западные чиновники ездят в Киев, чтобы понять, как действовать дальше
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Фото: Global Look Press/Andreas Stein
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В США задумываются о сокращении объемов поддержки Украине, поэтому высокопоставленные западные чиновники совершают визиты в Киев, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Таким образом историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова прокомментировала «Известиям» 21 ноября визит главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев.

По словам Пименовой, визит Писториуса в Киев нельзя рассматривать «в отрыве» от активных действий его старших западных коллег, один из которых — глава Пентагона Ллойд Остин, также на днях посетил украинскую столицу.

«Разумеется, всё это увязано с перспективами продолжения военной и финансовой помощи Украине со стороны США и Европы. В условиях колоссальных потерь и военных провалов украинских войск, а также в контексте эскалации на Ближнем Востоке, в Вашингтоне всерьез задумываются о сокращении объемов поддержки. Именно поэтому высокопоставленные чиновники прибыли в Киев, чтобы на месте увидеть реальную картину и определиться с дальнейшими действиями», — считает политолог-германист.

Также историк не исключила, что в условиях сокращения финансовой помощи из США основную нагрузку по поддержке Украины придется взять на себя именно Германии.

«Очевидно, что украинское руководство будет убеждать Писториуса наращивать объемы поставок вооружений. Помимо прочего, ФРГ уже финансирует создание на Украине инженерных образовательных центров для производства средств военного назначения», — отметила Пименова.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
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Ранее во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев поездом с необъявленным визитом. По сведениям издания, у чиновника запланированы переговоры с его украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

За день до этого, 20 ноября, в Киев приехал шеф Пентагона Ллойд Остин для встречи с Зеленским. Позже американский чиновник объявил, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В пакет включены боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковое вооружение.

До этого, 13 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предоставлять ту помощь Киеву того, которую Вашингтон считает необходимой, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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