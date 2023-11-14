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В Белом доме признались в сокращении возможностей помогать Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Master Sgt. Vicky Spesard
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Финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа конгресса выделять дополнительные средства на эти цели, заявил на брифинге 13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение возможностей, администрация США продолжает предоставлять Украине запрашиваемое вооружение.

«Каждую неделю мы оцениваем наши возможности финансирования Украины, чтобы предоставлять ей средства и возможности, но это становится всё сложнее. Ситуация очень динамична, и окно возможностей всё меньше. Мы предоставляем Украине всё необходимое из того, в чем она нуждается, хотя при полном объеме финансирования смогли бы предоставить больше», — отметил Салливан.

Ранее в конгрессе США возникли серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины. Значительное число республиканцев выступают за прекращение денежных трат на чужую страну, когда в своей масса нерешенных проблем.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

11 ноября ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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