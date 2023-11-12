Конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки. Такое мнение 11 ноября высказал ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав.

«Мы знали, что окажемся в этой ситуации. Ситуации, в которой России и Украине нужно вести переговоры и [в которой] обеим сторонам придется делать уступки. Украине, возможно, придется пойти на территориальную уступку», — заявил Соав.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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