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В США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского

RS: внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден пойти на переговоры с Россией. Об этом 8 ноября сообщил обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.

По его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров.

«Остается всего пара месяцев. По мере того, как поле боя поворачивается против Украины, несмотря на непреклонную «веру Зеленского в окончательную победу Украины над Россией», давление, направленное на Зеленского, похоже, нарастает как изнутри, так и извне, чтобы он обратился к дипломатическому фронту и столкнулся с началом конца войны», — отмечает журналист Responsible Statecraft.

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Ранее, 3 ноября, NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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