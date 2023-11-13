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В ФРГ пообещали значительно нарастить поддержку Украины в 2024 году

МИД ФРГ: Германия значительно нарастит поддержку Украины в следующем году
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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
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В ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. Об этом 13 ноября сообщает издание Associated Press со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

По словам Бербок, помощь Украине продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом.

«Наша поддержка будет значительно расширена в следующем году», — отметила Бербок в интервью, говоря о помощи Украине.

Министр обороны Борис Писториус также в интервью телевидению ARD 13 ноября отверг предположение, что увеличение помощи Украине связано с опасениями сокращения поддержки США. Писториус объяснил, что по опыту 2023 года идея заключалась в том, чтобы избежать необходимости искать дополнительное финансирование, если имеющиеся деньги быстро израсходуются.

«Прямо сейчас, когда Украине приходится продолжать борьбу и в то же время часть общественного внимания во всем мире направлена ​​больше на Израиль, это сильный сигнал Украине о том, что мы не оставим ее в беде», — отметил также Писториус.

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При этом 12 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники сообщило, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Германии Украине в следующем году до €8 млрд ($8,6 млрд). Предполагается, что бюджетный комитет бундестага одобрит выделение дополнительных финансовых средства на сумму €4 млрд на следующей неделе.

Он также 19 октября обещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, в который могут войти дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, новые системы ракет «воздух – воздух» Iris-T, зенитные установки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы.

Накануне газета Bild со ссылкой на источник в минобороны ФРГ также сообщала о планах Германии по двойному увеличению до €8 млрд военной помощи Украине на 2024 год. Также отмечалось, что первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине. Из нее оставались неизрасходованными только €120 млн на новые пакеты военной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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