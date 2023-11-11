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Германия увеличит военную помощь Украине на 2024 год до €8 млрд

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Presidential Office of Ukr
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Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году с €4 млрд до €8 млрд. Об этом 11 ноября сообщила газета Bild.

Источник в минобороны ФРГ заявил, что правительство договорилось о выделении дополнительных средств. На следующей неделе это решение официально утвердит бюджетный комитет бундестага.

Первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине. Из нее оставались неизрасходованными только €120 млн на новые пакеты военной помощи.

Также у минобороны ФРГ будет €2 млрд, которые ведомство сможет потратить на выполнение долгосрочных оборонных контрактов.

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Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия повысит расходы на оборону в 2024 году, доведя их до 2% от ВВП. По его словам, для этих целей в 2022 году был сформирован фонд поддержки вооруженных сил объемом €100 млрд. Благодаря ему к 2024-му Германия достигнет цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону впервые за 30 лет.

22 октября Bild сообщила, что в проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине заложено €4 млрд, из которых €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн. При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Киева в 2024 году будут стоить €5,22 млрд.

Ранее, 19 октября, Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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