Bild заявила о нехватке в бюджете ФРГ €5 млрд на помощь Украине

В проекте бюджета Германии на 2024 год не было заложено €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом 22 октября сообщила газета Bild.

По ее информации, министерство финансов заложило только €4 млрд на помощь Украине. Из них €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн.

При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Украины в будущем году будут стоить €5,22 млрд. В эту сумму ведомство хочет заложить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники, обучение военных, средства защиты, ремонт запчастей и логистику. Также в бюджет не включено €525 млн на замену уничтоженной техники.

Федеральный бюджет будет окончательно утвержден в середине ноября. До тех пор в правительстве ожидаются тяжелые переговоры, пишет газета. Депутат бундестага Андреас Шварц призвал министра финансов Кристиана Линднера найти необходимые средства.

«Мы должны сдержать свое слово. Не должно быть так, что у нас исчерпаются финансовые возможности, когда дело дойдет до помощи Украине в следующем году. Линднер обязан предоставить Украине дополнительные миллиарды до тех пор, пока бюджет не будет окончательно принят. Украина должна иметь возможность положиться на обещания Германии», — заявил политик.

Ранее, 19 октября, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

При этом 12 октября газета Politico отметила, что нежелание Шольца поставить украинской стороне дальнобойные ракеты по примеру аналогичных поставок со стороны Великобритании и Франции вызывает в Киеве ярость. Однако, по словам авторов материала, колебания со стороны Берлина в этом вопросе имеют под собой основания. Канцлер опасается, что из-за большей эффективности Taurus по сравнению с англо-французским аналогом Киев начнет применять их для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.