Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые системы ПВО с ракетами

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для противовоздушной обороны» (ПВО). О продолжении оказания помощи Киеву Шольц заявил в четверг, 19 октября, выступая в бундестаге с правительственным заявлением.

По его словам, в рамках новых поставок вооружения Киеву передается, в частности, дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, новые системы ракет «воздух – воздух» Iris-T, зенитные установки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы, передает телеканал Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ также отметил, что финансирование новой помощи Украине необходимо обсудить и на европейском уровне. О дальнобойных ракетах Taurus, спор о поставке Украине которых ведется в Германии не первый месяц, Шольц не упомянул.

Между тем 12 октября газета Politico отметила, что нежелание канцлера ФРГ поставить украинской стороне дальнобойные ракеты по примеру аналогичных поставок со стороны Великобритании и Франции вызывает в Киеве ярость. Однако, по словам авторов материала, колебания со стороны Берлина в этом вопросе имеют под собой основания. Шольц опасается, что из-за большей эффективности Taurus по сравнению с англо-французским аналогом Киев начнет применять их для нанесения ударов по Крымскому мосту. Это, по мнению канцлера Германии, приведет к эскалации конфликта, которой он хотел бы избежать, добавили авторы статьи.

Об этом сказал и сам немецкий канцлер. 6 октября он объяснил предварительный отказ от поставок Taurus Украине нежеланием вызвать эскалацию конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.