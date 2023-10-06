Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил предварительный отказ поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине нежеланием вызвать эскалацию конфликта. Об этом 5 октября написала газета Politico со ссылкой на слова политика.

Шольц отметил, что его правительство всегда должно принимать во внимание конституцию и какие есть у ФРГ варианты действий.

«Это включает в себя, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации <конфликта> и что Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера — обеспечить это», — отметил он на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Шольц подчеркнул, что дополнительная военная поддержка Украины в виде еще одной системы Patriot — «это то, что сейчас больше всего необходимо».

Издание уточняет, что из-за своего решения о ракетах Taurus канцлер ФРГ оказался под давлением других стран, например Великобритании, и подвергся резкой критике.

Так, например, заместитель директора Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг осудил опасения Шольца. Также депутат бундестага Андреас Шварц призвал немедленно направить Киеву крылатые ракеты, указав, что «книги по истории найдут свой вердикт о политике ФРГ сегодня».

Накануне Шольц заявил на встрече с Зеленским на полях саммита ЕПС в испанском городе Гранаде заявил, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

1 октября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран о том, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России и настаивала на срочных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что в случае таких поставок «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

В тот день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может привести к началу войны в ФРГ, в которой она сама будет виновата. Он уточнил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

Поставки Taurus были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.