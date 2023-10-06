Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
Войска РФ подбили авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
Армия
Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США
Сюжет:

Шольц назвал риск эскалации причиной не передавать Киеву ракеты Taurus

0
Фото: MBDA/Bernhard Huber
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил предварительный отказ поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине нежеланием вызвать эскалацию конфликта. Об этом 5 октября написала газета Politico со ссылкой на слова политика.

Шольц отметил, что его правительство всегда должно принимать во внимание конституцию и какие есть у ФРГ варианты действий.

«Это включает в себя, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации <конфликта> и что Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера — обеспечить это», — отметил он на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Шольц подчеркнул, что дополнительная военная поддержка Украины в виде еще одной системы Patriot — «это то, что сейчас больше всего необходимо».

Издание уточняет, что из-за своего решения о ракетах Taurus канцлер ФРГ оказался под давлением других стран, например Великобритании, и подвергся резкой критике.

Так, например, заместитель директора Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг осудил опасения Шольца. Также депутат бундестага Андреас Шварц призвал немедленно направить Киеву крылатые ракеты, указав, что «книги по истории найдут свой вердикт о политике ФРГ сегодня».

«Германия быстрыми шагами приближается к катастрофе»
Как «Известия» рассказывали об освобождении Донбасса 80 лет назад

Накануне Шольц заявил на встрече с Зеленским на полях саммита ЕПС в испанском городе Гранаде заявил, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

1 октября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран о том, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России и настаивала на срочных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что в случае таких поставок «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

В тот день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может привести к началу войны в ФРГ, в которой она сама будет виновата. Он уточнил, что «нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий».

Поставки Taurus были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023