Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о «недопустимости» прекращения финансирования Украины
Мир
В Ливии раскрыли лицемерие Запада в отношениях с Каддафи
Мир
В США предсказали войну в Германии из-за Украины
Мир
МИД КНДР заявил о нехватке ума у США для противостояния независимым странам
Мир
Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Мир
Байден поддержал проект продления финансирования правительства США
Мир
Трамп выразил намерение присутствовать на суде по делу о мошенничестве
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней
Общество
Синоптики пообещали москвичам кратковременный дождь 1 октября
Общество
Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер на 83-м году жизни
Мир
В Германии предрекли спад контрнаступления ВСУ
Мир
В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена
Мир
Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
Мир
Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ
Сюжет:

В США предсказали войну в Германии из-за Украины

Экс-разведчик Риттер: передача Украине ракет Taurus может привести к войне в ФРГ
0
Фото: Global Look Press/Gene Blevins
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Об этом 30 сентября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое с самого начала предназначалось бы для нанесения удара по американской земле, то мы (США. — Ред.) сравняли бы Иран с землей <…>. Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Риттер также отметил, что злу иногда приходится противопоставлять силу. Экс-разведчик назвал таким злом «идеологию Степана Бандеры, заразившую Украину». Кроме того, он подчеркнул, что решение Берлина предоставить ракеты Taurus киевским властям поставит Германию в «открытое сотрудничество со злом», а война, как резюмировал эксперт, всегда приходит к тем, кто ее жаждет.

Радиус бездействия: глава МИД Германии обсудила в Киеве поставки Taurus
Сколько Берлин уже потратил на поддержку Украины и почему Анналену Бербок взволновала коррупция в стране

Ранее в этот же день директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Павел Данилов заявил, что Германия пошла ва-банк, согласившись на поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Он также обратил внимание на то, что политическая элита Германии не хочет повышать ставки, но ее к этому принуждают США.

Также 30 сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Она заявила, что усилит давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок Taurus Киеву.

28 сентября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве российского вооружения.

До этого, 26 сентября, глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» заявил, что он отрицательно относится к возможным поставкам Taurus Украине. По мнению немецкого политика, Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по территории России.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023