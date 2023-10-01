Решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus может привести к началу войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Об этом 30 сентября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое с самого начала предназначалось бы для нанесения удара по американской земле, то мы (США. — Ред.) сравняли бы Иран с землей <…>. Нельзя позволить Германии думать, что ее действия не повлекут за собой никаких последствий», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Риттер также отметил, что злу иногда приходится противопоставлять силу. Экс-разведчик назвал таким злом «идеологию Степана Бандеры, заразившую Украину». Кроме того, он подчеркнул, что решение Берлина предоставить ракеты Taurus киевским властям поставит Германию в «открытое сотрудничество со злом», а война, как резюмировал эксперт, всегда приходит к тем, кто ее жаждет.

Ранее в этот же день директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Павел Данилов заявил, что Германия пошла ва-банк, согласившись на поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Он также обратил внимание на то, что политическая элита Германии не хочет повышать ставки, но ее к этому принуждают США.

Также 30 сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Она заявила, что усилит давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок Taurus Киеву.

28 сентября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве российского вооружения.

До этого, 26 сентября, глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» заявил, что он отрицательно относится к возможным поставкам Taurus Украине. По мнению немецкого политика, Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по территории России.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.