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Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»

Эксперт Данилов: Германия пошла ва-банк, согласившись на поставки Taurus Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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Германия пошла ва-банк, согласившись на поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом 30 сентября заявил директор центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Павел Данилов.

«Предполагается, что немцы для себя всё решили. Германия не решалась на это, так как ориентируется на возврат бизнеса в Россию. Экономика подорвана разрушением «Северных потоков» и прекращением поставок энергоносителей. Немцы в парламенте говорят, что надо пойти ва-банк, надо поставить Украине всё, что разрешено международным правом, в том числе Taurus», — заявил он.

По словам эксперта, эти ракеты несут полезную нагрузку порядка 500 кг и имеют дальность полета до 500 км. Однако они были закуплены для бундесвера 30 лет назад.

«Около 600 ракет лежат на складах, из них 150–200 готовы к эксплуатации. Еще в советское время мы совершенно спокойно отрабатывали варианты сбития этих ракет. Мы научились справляться с ними», — указал Данилов.

Он также обратил внимание на то, что политическая элита Германии не хочет повышать ставки, но ее к этому принуждают США.

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Ранее в этот день председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Она заявила, что усилит давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с целью поставок Taurus Киеву.

28 сентября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве российского вооружения.

До этого, 26 сентября, глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» заявил, что он отрицательно относится к возможным поставкам Taurus Украине. По мнению немецкого политика, Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по территории России.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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