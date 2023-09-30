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В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России

Депутат бундестага: Украина вправе атаковать ракетами Taurus территорию России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich
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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что международное право разрешает Украине нападать на военные цели на территории России. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает Spiegel.

Политик отметила, что в данном случае совершенно не имеет значения, где это оружие произведено и кто его поставляет.

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — считает она.

Штрак-Циммерман также дополнила, что без поддержки западных стран Украина давно была бы повержена. Помимо этого, она также выразила сомнение в том, что конфликт на Украине дойдет до применения ядерного оружия.

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Ранее, 28 сентября, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве российского вооружения.

26 сентября глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» заявил, что он отрицательно относится к возможным поставкам Taurus Украине. По мнению немецкого политика, Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по территории России.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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