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Медведев озвучил последствия размещения на Украине британских инструкторов ВСУ

Медведев: Запад активно толкает Россию к третьей мировой войне
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Если британские курсы по обучению украинских боевиков будут проходить на территории Украины, то в таком случае военные Великобритании станут легальной целью для Вооруженных сил России. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление британского министра обороны Гранта Шэппса, согласно которому официальная программа подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством Лондона будет перенесена с военных британских и натовских баз.

«То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты», — отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале Медведева.

Вместе с этим он привел заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран. В нем немецкий депутат утверждала, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России. В этой связи Штрак-Циммеран настояла на срочных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

«Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», — указал Медведев.

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Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к любым сценариям, в том числе к столкновению с НАТО, однако подобного исхода никто не хочет. Российский лидер также напомнил, что по инициативе американской стороны был создан специальный механизм для предотвращения кризисных ситуаций — горячая линия Вашингтон — Москва.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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