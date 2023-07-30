Путин: Россия готова к столкновению с НАТО, но этого никто не хочет

РФ готова к любым сценариям, в том числе, к военному столкновению НАТО, однако такого исхода никто не хочет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 июля по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», — цитирует президента «Газета.ру».

Путин добавил: вышесказанное свидетельствует о том, что «никаких столкновений никто не хочет», но если «кто-то захочет — не мы — то мы готовы».

28 июля в ходе саммита Россия – Африка президент РФ напомнил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но НАТО и Украина от них отказываются, включая и вопросы безопасности. Он добавил, что навязать необходимость переговоров Россия никому не может.

11 июля депутат Госдумы Борис Гладких поделился мнением о том, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Он указал, что члены НАТО уже ввязались в полномасштабные боевые действия против РФ посредством поставок вооружений Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.