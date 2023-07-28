Путин заявил от отказе Украины и НАТО от переговоров с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но НАТО и Украина от них отказываются, включая и вопросы безопасности. Об этом российский лидер заявил в ходе саммита Россия – Африка 28 июля.
«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая РФ», — отметил Путин.
Как при этом указал президент, все противоречия должны решаться посредством переговоров, однако Москва эти переговоры навязать не может. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорному процессу.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию украинского кризиса. При этом Киев, несмотря на пребывание в непростой ситуации, придерживается непримиримой позиции, отметил пресс-секретарь президента.
Также в этот день Путин в ходе пленарного выступления на саммите Россия – Африка указал на остроту украинской проблемы и готовность России ее обсуждать. Он также добавил, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки и внимательно их рассматривает.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.