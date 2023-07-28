В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине

Россия сохраняет открытость к урегулированию украинского кризиса. Киев, несмотря на пребывание в непростой ситуации, придерживается непримиримой позиции. Об этом 28 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков также обратил внимание на то, что сегодня вечером президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике.

По его словам, она проводится в продолжение к предыдущей встрече с представителями африканских стран в РФ, которая проходила в Санкт-Петербурге в июне.

Ранее в этот день Путин в в ходе пленарного выступления на саммите указал на остроту украинской проблемы и готовность России ее обсуждать. Глава государства отметил, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассматривает. Он добавил, что если раньше посреднические миссии были монополизированы, то теперь и африканские страны готовы помогать в решении проблем.

16 июня африканская делегация посетила Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день, 17 июня, лидеры африканских стран посещали Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Глава государства выслушал основные положения мирной инициативы, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, в свою очередь, призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России и Украины.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.