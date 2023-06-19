Президент ЮАР призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии

Украинский конфликт нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая принципы неприсоединения к военным блокам. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам завершившихся в эти выходные переговоров с лидерами России и Украины.

«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех», — говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации.

Он также добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.

Ранее, 16 июня, Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что между сторонами должен состояться обмен военнопленными, а также даны гарантии безопасности всем странам.

В субботу африканские лидеры отправились в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выслушал основные положения миной инициативы африканских стран, заявив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.