Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Каир поддерживает все усилия по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в канцелярии египетского лидера.

«Президент Путин проинформировал президента о последних событиях российско-украинского кризиса. Президент [ас-Сиси] подтвердил поддержку Египтом всех усилий, направленных на скорое политическое урегулирование кризиса мирным путем», — заявил официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В среду ас-Сиси прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите «Россия-Африка». Второй саммит «Россия-Африка» состоится 27-28 июля в петербургском «Экспофоруме». Параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форумы.

16 июня африканская делегация посетила Киев для встречи с Зеленским, а на следующий день, 17 июня, африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Ранее, 19 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России и Украины.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.