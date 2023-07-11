В Госдуме указали на страх НАТО перед прямым столкновением с Россией

НАТО боится прямого столкновения с Россией, поэтому не принимает непосредственного участия в конфликте на Украине. Об этом 11 июля заявил депутат Госдумы Борис Гладких.

«На мой взгляд, члены НАТО уже ввязались в полномасштабные боевые действия против РФ тем, что организовывают поставки вооружения на территорию Украины. <…> Вместе с тем, безусловно, члены НАТО не хотят прямого столкновения с РФ, поэтому используются такие подходы, когда непосредственно прямого участия нет, но при этом поставки и поддержка агрессии со стороны украинского режима ведутся. И эскалация тоже, к сожалению, проводится», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «РИА Новости», что контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность.

7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите блока в Вильнюсе 11–12 июля утвердят многолетний пакет помощи Украины, который позволит ей приблизиться к членству в альянсе.

В мае США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. В новый транш военной помощи войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам, боеприпасы калибром 155 мм, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.