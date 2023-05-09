США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщается в заявлении Пентагона 9 мая.

Такой шаг со стороны минобороны Соединенных Штатов был сделан для того, чтобы показать «неизменную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах».

Помощь предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В новый транш военной помощи войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (БПЛА), боеприпасы калибром 155 мм, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.

О том, что США решили предоставить Украине дополнительный пакет помощи, писало издание Associated Press днем ранее. Агентство утверждало, что средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет, чтобы обеспечить потребности Украины в будущем. Отмечается, что вооружения выделяют не из имеющихся запасов Пентагона.

3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине в $300 млн. В пакет были включены дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf.



До этого, 1 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Официальные лица Украины в свою очередь не раз требовали от Запада дополнительную военную помощь. В особенности они запрашивали авиацию, так как страна нуждается в защите своего воздушного пространства, где сейчас доминируют российские силы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.