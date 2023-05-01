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США пообещали Украине дополнительные поставки оружия

Джон Кирби: США планируют направить Украине дополнительную военную помощь
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Вашингтон передал Киеву почти 100% запрошенной военной помощи, однако поставки продолжатся, Украина получит дополнительные пакеты вооружений. Об этом 1 мая заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Очень скоро вы увидите новые поставки от нас», — пообещал представитель Белого дома.

Как заявил представитель Белого дома, администрация и впредь рассчитывает получать поддержку сената в плане выделения новых пакетов военной помощи киевскому режиму. К тому же подобные запросы могут появиться в предстоящие дни и недели, добавил Кирби.

Он пояснил, что Украине может понадобиться не только дополнительная материальная помощь, но и ресурсы, направленные на обучение солдат. Иначе у них будет оружие, но не будет тех, кто бы смог обращаться с ним, уточнил представитель администрации США.

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Ранее в этот день координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России в итоге заставит США прекратить поставки оружия Украине. Он также указал, что население США в какой-то момент начнет задаваться вопросом обоснованности денежных вложений в украинский кризис.

Днем ранее американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай. Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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