Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу начал очередное турне по странам Центральной Азии. Он планирует посетить Киргизию и Таджикистан. На повестке дня обсуждение сотрудничества в экономике, сфере безопасности, а также укрепление отношений Вашингтона с регионом. Белый дом стремится не допустить участия республик в обходе санкций против Москвы, а в идеале — и вовсе настроить их против РФ . Могут ли США стать полноценной заменой России и Китаю в сотрудничестве со странами региона — разбирались «Известия».

Пятидневное турне

«Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Киргизскую Республику и Таджикистан 22–27 апреля», — говорится в заявлении Госдепа. Отмечается, что стороны планируют «обсудить широкий спектр общих интересов и укрепить региональные связи для создания более процветающей Центральной Азии» .

В Бишкеке дипломат встретился с высокопоставленными киргизскими политиками «для дальнейшего продвижения двусторонних и региональных целей», а также представителями бизнес-элит и гражданского общества. После этого Лу отправится в Душанбе на переговоры с таджикскими чиновниками для «углубления американо-таджикского партнерства и обсуждения общих проблем и целей, в том числе в области безопасности».

«Помощник госсекретаря Лу также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана, чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо Дональда Лу, в составе американской делегации есть также представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Корпорации по финансированию международного развития и Агентства по международному развитию (USAID).

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

С постоянными визитами

В последнее время высокопоставленные американские политики и дипломаты зачастили с визитами в Центральную Азию. В прошлом году Дональд Лу ездил в Казахстан, Туркмению и Узбекистан. Тогда в Госдепе пояснили, что целью визита было «укрепление приверженности США суверенитету, независимости и территориальной целостности каждой страны и общей цели безопасной, процветающей и демократической Центральной Азии». К тому же был запущен проект «Инициатива экономической устойчивости в Центральной Азии» за $25 млн.

Также в регион недавно приезжала заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, а госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал во встрече глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана . В частности, стороны обсуждали сотрудничество в сфере экономики, экологии, энергетики и безопасности между пятью республиками.

Однако главной целью главы Госдепа было убедить южных соседей РФ присоединиться к санкциям против Москвы. США неоднократно советовали странам региона не помогать России обходить ограничительные меры.

В настоящее время обеспокоенность американских властей вызывает сближение Бишкека с Москвой, в том числе в военной области, а также укрепление российских позиций в стране в целом. В начале апреля российское правительство одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Летом 2022 года был подписан соответствующий договор.

Согласно условиям документа, на период действия соглашения Бишкек согласился передать Москве участок площадью 5 га для размещения инфраструктуры ПВО.

Военные учения в Киргизии Фото: ТАСС/IGOR KOVALENKO

Тем временем взаимодействие Бишкека с Вашингтоном серьезно сократилось. Договор о сотрудничестве между Киргизией и США, заключенный в 1993-м, был расторгнут в 2015 году по инициативе Бишкека . Причиной стало награждение премией Госдепа «Защитник прав человека» киргизского правозащитника Азимжана Аскарова. Верховный суд республики приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера.

Соглашение о сотрудничестве давало возможность ввозить американские товары и вывозить киргизские без обложения таможенными пошлинами и налогами. Помимо этого, гражданскому и военному персоналу США, находящемуся в республике, предоставлялся статус, равный дипломатическому.

При этом американские власти не раз заявляли о готовности подписать новое соглашение о сотрудничестве. Однако пока киргизские власти не сообщали, что их позиция по этому вопросу как-то изменилась.

Альтернативы связям с РФ нет

Стать полноценной заменой России в регионе США не смогут , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Американцы всерьез обеспокоены снижением своего влияния на Центральную Азию. В 2022 году США вели активный диалог со странами региона. Это проявлялось в активизации встреч министров иностранных дел стран в формате «С5+1», турне по странам региона Узры Зеи и делегации во главе с Дональдом Лу. Очередной визит Лу связан с попытками сохранить контакты со странами и снизить на них влияние России и Китая, — пояснил младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

По его мнению, в этой связи очевидным выглядит и список стран, которые посетит Дональд Лу. Киргизия — одна из беднейших территорий региона, которая нуждается в дополнительных инвестициях и финансовой помощи.

Талибы на улицах Кабула Фото: Global Look Press/Oliver Weiken

— Безусловно, финансовая помощь будет сопровождаться рядом условий, которые могут быть связаны и с российско-киргизскими отношениями. В ноябре 2022 года ряд киргизских банков уже приостанавливал операции с российскими картами «Мир». В данном случае также можно ожидать экономических ограничений, если власти Киргизии пойдут на сделку с американцами. Интересным выглядит пункт об «углублении американо-таджикского партнерства». С момента бегства США из Афганистана Таджикистан занимал непримиримую позицию по отношению к движению «Талибан» (группировка запрещена в РФ), что в целом соответствовало интересам США по поддержанию дуги нестабильности в регионе, — считает политолог.

Эксперт добавляет, что Душанбе, однако, осознал пагубность такой позиции и начал переходить к конструктивному взаимодействию с реальной афганской властью. Скорее всего, США будут убеждать руководство Таджикистана в необходимости продолжения противодействия талибам.

— Однако успешность подобного турне маловероятна. Государства Центральной Азии должны осознать истинные намерения Вашингтона и невозможность выстраивания с ними тесных отношений. В этом плане Россия и Китай остаются единственными верными союзниками, которые заинтересованы в первую очередь в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии , — подытожил эксперт.

Ничего, кроме давления

В свою очередь, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков отмечает, что с 23 по 28 апреля страны Средней Азии также посетит помощник главы минфина США Элизабет Розенберг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Цель ее поездки — обсудить с бизнесом и руководством «соблюдение санкций и противодействие их обходу». Это уже не первый раз, когда высокое должностное лицо США посещает регион с целью убедить страны Постсоветского Востока разорвать свои партнерские отношения с Россией. Но за словами почти ничего, кроме давления, нет, — считает политолог.

По словам Аваткова, тем временем Россия расширяет контакты со странами региона.

— Так, на прошлой неделе в Бишкеке прошел бизнес-форум, на который прибыли 19 российских компаний. Феномен всё более нарастающих темпов локализации предприятий российских компаний в Средней Азии объяснил глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев: «Мы находимся между Азией и Европой. У нас есть уникальный шанс наладить тесные экономические отношения. Будет непростительно, если мы не используем потенциал российского рынка».