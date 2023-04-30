Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай, заявил 29 апреля американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Соответствующим образом он прокомментировал статью в газете Politico, где описывались опасения Белого дома относительно возможного проигрыша Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрнаступлении, поскольку тогда союзники США обвинят их в недостаточной военной поддержке.

«Мы (американцы. — Ред.) здесь закончили. Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — сказал ведущий.

Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

Кроме того, накануне стало известно, что начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. В настоящее время первый крупный подводный аппарат проходит испытания у побережья Калифорнии. В скором времени будут испытаны еще пять беспилотников, сообщал портал UrduPoint.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — это провокация других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. В ближайшие дни президент США Джо Байден ожидает телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, добавил Кирби.